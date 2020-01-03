اختطاف الناشط المدني احمد حسن هاشم في بغداد

2020/01/03 | 17:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان قامت عناصر مسلحة ملثمة تستخدم سيارات بلا ارقام باختطاف الناشط المدني احمد حسن هاشم بعد دقائق من مغادرته ساحة التحرير امس .وقال مصدر عائلي ان الناشط ليس له اي ارتباط بسوى العراق وحبه لأرضه وشعبه وكان يمارس نشاطا سلميا يكفله الدستور .

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