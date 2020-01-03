اعادة افتتاح مستشفى الفلوجة ومطالبات بإعمار مستشفى الرمادي | تقرير

2020/01/03 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد الدمار الذي تعرضت له مستشفى الفلوجة بسبب الإرهاب والحرب عليه، تم الانتهاء من إعادة إعمار مستشفى الفلوجة التعليمي، وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وافتتاحها امام المواطنين لتنتهي بذلك معاناتهم..



أهالي الانبار سارعوا الى مطالبة الحكومة المحلية بإعادة اعمار مستشفى الانبار أيضا، وانهاء معاناة الأهالي..

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