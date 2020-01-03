2020/01/03 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

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الرئيس السوري يوجه رسالة إلى القيادة الإيرانية بعد اغتيال قاسم سليماني

بغداد اليوم- بغداد

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، رعاياها في العراق بتوخي الحذر، بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ليلة أمس في بغداد.

وذكرت وسائل اعلام فرنسية، ان "وزارة الخار

بغداد اليوم - متابعة

أعربت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن قلق أنقرة العميق إزاء التوتر الأمريكي الإيراني المتصاعد في المنطقة.

يتبع ..

بغداد اليوم- متابعة

وصفت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، الضربة الأمريكية في العراق التي قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بأنها كانت رد فعل على الاستفزازات العسكرية الإيرانية.

وقال ديمر

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