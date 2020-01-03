العمليات المشتركة تتهم واشنطن بالخروج عن مهامها الرئيسية في العراق

2020/01/03 | 17:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا بشأن حادثة اغتيال قائد فيلق الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بغارة اميركية فجر الجمعة في بغداد.

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