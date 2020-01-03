الحرس الثوري الايراني يعلن أسماء ضحايا القصف الامريكي في بغداد

2020/01/03 | 17:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن مكتب قيادة فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران عن أسماء الايرانيين الذي قتلوا في الهجوم الاميركي في العاصمة بغداد فجر اليوم الجمعة.

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