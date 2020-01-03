2020/01/03 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن حزنه لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس ومساعديه، الى جانب قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد.

وقال الحلبوسي في بيان، إن ما جرى في محيط مطار بغداد الدولي، يعتبر خرقًا سافرًا للسيادة، وانتهاكًا للمواثيق الدولية، في حين أن أية عملية أمنية وعسكرية على الأراضي العراقية، يجب أن تحظى بموافقة الحكومة، داعيا الحكومة في هذا الظرف الحساس إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة، لإيقاف مثل هذه الاعتداءات.

وحذر رئيس البرلمان من تداعيات هذه العملية التي تهدد سلم العراق والمنطقة، مؤكدا ضرورة ضبط النفس، وتغليب الحكمة، وتوحيد الصفوف، ومواجهة التحديات، وإبعاد العراق عن أن يكون ساحة اقتتال، أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي، وتجنيبه أية نزاعات مسلحة، والحفاظ على استقرار البلد وأمنه الذي أنهكته الحروب.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: نحذر من تداعيات مقتل المهندس وسليماني وندعو الجميع لضبط النفس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: نحذر من تداعيات مقتل المهندس وسليماني وندعو الجميع لضبط النفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).