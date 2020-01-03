2020/01/03 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إدارة ترامب قتلت سليماني بدون تصريح لاستخدام القوة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إدارة ترامب قتلت سليماني بدون تصريح لاستخدام القوة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إدارة ترامب قتلت سليماني بدون تصريح لاستخدام القوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).