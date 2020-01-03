بشار الأسد يوجه رسالة بعد استشهاد الفريق سليماني

2020/01/03 | 17:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، رسالة إلى القيادة الإيرانية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الشهيد الفريق قاسم سليماني...

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