شاهد : تعليق مؤثر لـ”إليسا” على اغتيال قاسم سليماني

2020/01/03 | 17:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / استفاقَ العالم الجمعة على خبر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان… الله يحمي لبنان وشعبو، ويحمي العراق وشعبو — Elissa […]

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