بعد تهديدات إيران.. كردستان تُشدّد إجراءاتها الأمنية لحماية المصالح الأميركية

2020/01/03 | 17:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية في #إقليم_كردستان ستتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الأمنية المشددة لتوفير الحماية لجميع البعثات الدبلوماسية.“باجلان” قال […]

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