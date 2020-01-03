الأسد يوجه رسالة إلى القيادة الإيرانية وانقرة

2020/01/03 | 17:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الجمعة، رسالة إلى القيادة الإيرانية بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، فيما اعربت انقرة عن قلقها.

وقدم الأسد التعازي لإيران بمقتل قاسم سليماني، مؤكدا أن "الشعب السوري لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب".

وأكد الرئيس السوري أنه يثق بأن "هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف بوجه سياسات الولايات المتحدة".

من جهتها اعربت وزارة الخارجية التركية في بيان، عن قلق أنقرة العميق إزاء التوتر الأمريكي الإيراني المتصاعد في المنطقة.

وقالت الخارجية إنه "من الواضح أن العملية الجوية الأمريكية التي اغتيل فيها قاسم سليماني، ستفاقم انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة".

وحذرت أنقرة من أن "تحويل العراق لساحة صراع سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار".

وقتل في وقت مبكر من صباح اليوم الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما في شارع مطار بغداد الدولي.





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