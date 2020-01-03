الحرس الثوري الايراني: فرح الأميركيين سيتحول الى عزاء

2020/01/03 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني رمضان شريف، بأن يتحول الفرح الحالي للأميركيين الى عزاء لهم.

وأكد شريف في تصريح نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء، ان سليماني الذي كان قائدا محنكا وشجاعا، على حد وصفه، كان قد تعرض لمخاطر متعددة خلال العقود الماضية، والى عدد من محاولات الاغتيال، متوعدا الاميركيين بأن لا يدوم فرحهم وان يثأر الحرس الثوري لدماء القتلى.

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