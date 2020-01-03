2020/01/03 | 17:55 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يدعو الحكومة لانتزاع حقوق شهداء العداون الأميركي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو الحكومة لانتزاع حقوق شهداء العداون الأميركي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو الحكومة لانتزاع حقوق شهداء العداون الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).