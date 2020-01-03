مباشر: ترامب يعتبر أن سليماني كان

2020/01/03 | 17:58 - المصدر: فرانس 24

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توعد مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الجمعة "بانتقام قاس" بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية في بغداد، وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام في البلاد.



واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سليماني كان يجب أن يُقتل "قبل سنوات عدة" وكتب في تغريدة أن "الجنرال قاسم سليماني قتل أو أصاب آلاف الأميركيين بجروح بالغة على فترة طويلة وكان يخطط لقتل عدد أكبر بكثير...



لكنه سقط!".

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