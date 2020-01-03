ترامب يغرد حول مقتل سليماني

2020/01/03 | 18:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد، "كان يجب أن يتم قبل عدة سنوات"، لأنه "كان مسؤولا عن قتل الملايين".

ونشر ترامب في حسابه على موقع تويتر"اللواء قاسم سليماني قتل أو أصاب الآلاف من الأمريكيين بجروح بالغة على مدى فترة طويلة من الزمن، وكان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم، لكن تم إيقافه".

وأضاف: "كان مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل ملايين الأشخاص، بما في ذلك العدد الكبير الأخير من المحتجين الذين قتلوا في إيران نفسها".

وتابع: "إيران لن تكون قادرة على الاعتراف بذلك بصراحة، فقد كان سليماني مكروها داخل بلاده.



هم لا يشعرون بالحزن كما يود قادة إيران إظهار ذلك للعالم...



كان يجب أن يتم قتله منذ عدة سنوات".

وقال ترامب في تغريدة سابقة اليوم، إن "إيران لم تنتصر أبدا في أي حرب..



لكنها لم تخسر في أي مفاوضات".

وقتل في وقت مبكر من صباح اليوم الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما في شارع مطار بغداد الدولي.





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