خشيةً من الميليشيات.. متظاهرو التحرير ينُدّدون بمقتل “المُهندس” ويتوعّدون الولايات المتحدة

2020/01/03 | 18:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق ندّد متظاهرو #ساحة_التحرير اليوم الجمعة، لما أسموه بـ انتهاك الولايات المتحدة للسيادة العراقية، بعد الضربة الجوية التي أودت بحياة قائد فيلق القدس #قاسم_سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي […]

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