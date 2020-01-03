من هو الجنرال إسماعيل قاآني الذي خلف سليماني؟

2020/01/03 | 18:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارعت إيران لتعيين إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري خلفا للجنرال قاسم سليماني قبل مواراة الأخير الثرى.وشغل إسماعيل قاآني منصب نائب قائد قوة فيلق القدس التابعة للحرس […]

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