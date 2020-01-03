الحلبوسي: استهداف قائد عسكري ينتمي للمؤسسة العسكرية العراقية خرقًا سافرًا للسيادة🔻

2020/01/03 | 18:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، استهداف قائد عسكري ينتمي للمؤسسة العسكرية العراقية خرقًا سافرًا للسيادة، فيما دعا الى ضبط النفس وتغليب الحكمة، وان لا يكون طرفا في أي […]

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