2020/01/03 | 18:35 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- يشهد العراق يوم غد السبت مراسم تشييع جثامين القادة الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني مع كوكبة من رفاقهم، وفق البرنامج الاتي: 1.التبرك بزيارة الإمامين الكاظمين س ٨ صباحا 2.التشييع الرسمي بحضور القادة و المسؤولين والسفراء و القوات المسلحة في ساحة الحسنين بالجادرية وصولا لجامعة بغداد .3....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسم تشييع جثامين القادة الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسم تشييع جثامين القادة الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).