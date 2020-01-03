بعد سيطرتها التامة على الاجواء العراقية واغتيالها

2020/01/03 | 18:39 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم، إن ما جرى في محيط مطار بغداد الدولي أمس من استهداف لقائد عسكري ينتمي إلى المؤسسة العسكرية العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة، وانتهاكا للمواثيق الدولية.

وأضاف الحلبوسي في بيان، "بعميق الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد نائب رئيس هيئة ا...

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