"ايعاز امريكي جديد من نوعه " لـــ طائرات حربية .. بعد تنفيذ عملية قتل سليماني بــ العراق ..

2020/01/03 | 18:39 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أوعزت القوات الأمريكية إلى عشرات الطائرات الحربية والمسيرة بتنفيذ طيران مباشر وعلى مدار 24 ساعة فوق مبنى قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار.

وقال مصدر أمني "لأول مرة تشهد مثل هذا التحليق من الطيران الكثيف للقوات الجوية الأمريكية في سماء المناطق الغربية ...

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