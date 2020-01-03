من هو أبو مهدي المهندس

2020/01/03 | 18:44 - المصدر: فرانس 24

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قتل نائب قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة إلى جانب قاسم سليماني في عملية عسكرية أمريكية استهدفت موكبهما قرب مطار العاصمة العراقية بغداد وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص إجمالا.



ويعتبر أبو مهدي، واسمه الحقيقي جمال جعفر آل إبراهيم، "العدو اللدود" للولايات المتحدة.



كما يعد، برأي مراقبين لشؤون الشرق الأوسط "رجل إيران" في العراق.

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