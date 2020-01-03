سويسرا تؤكد تبادل واشنطن وطهران رسائل حول استشهاد الفريق سليماني

2020/01/03 | 18:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سويسرا مساء الجمعة، تبادل الولايات المتحدة وإيران رسائل عبر سفيرها في طهران، حول استشهاد قائد "فيلق القدس" الفريق قاسم سليماني في العاصمة العراق...

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