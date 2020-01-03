الجيش العراقي:الشهيد ابو مهدي المهندس عمل جاهدا للخلاص من داعش الارهابية

2020/01/03 | 18:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى رئيس اركان الجيش الفرق اول ركن عثمان الغانمي، الجمعة، الشهيد المجاهد الحاج ابو مهدي المهندس، مؤكدا انه قارع الارهاب وعمل جاهدا من خلال تواجده بالميدان للخلاص من داعش.وقال الغانمي في بيان وتلقته وكالة صدى، انه “ببالغ من الحزن ومزيد من الأسى تلقينا نبأ استشهاد المجاهد البطل جمال جعفر الابراهيمي ( ابو مهدي المهندس

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