2020/01/03 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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رئاسة مجلس النواب تعلن تمديد الفصل التشريعي

بغداد اليوم - متابعة

قال المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تنجو بسهولة من "عواقب" هذا الحساب الخاطئ.

وذكر المجلس الاعلى للأمن القومي في ايران، أن "الولايات المتحدة لن تنجو بسهولة من عواقب ه

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عقد جلسة طارئة مغلقة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في محيط مطار بغداد بضربة أميركية.

وفي منتصف ليل الخميس-الجمعة، استهد

بغداد اليوم- بغداد

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، إن العالم لا يستطيع تحمل حرب خليج أخرى.

وذكر غوتيريش في بيان أن "هذه اللحظة يجب على القادة فيها ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، مبينا انه

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