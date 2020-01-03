2020/01/03 | 18:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، عملية اغتيال القائد الحاج ابو مهدي المهندس، عادا استهدافه خرقا سافرا للسيادة العراقية.وقال الحلبوسي في بيان وتلقته وكالة صدى، انه “بعميق الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج القائد أبي مهدي المهندس ومساعديه، الذي كان له الدور البارز في معارك تحرير الأراضي العراقية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي منددا باستشهاد المهندس: يجب اتخاذ التدابير لوقف الاعتداءات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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