بالصور نجل سليماني يبكي

2020/01/03 | 18:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل اعلامية ايرانية، مجموعة من الصور لنجل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي استشهد فجر اليوم في العراق.وظهر الشاب في الصور وهو يبكي والده وإلى […]

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