رئاسة مجلس النواب تعلن تمديد الفصل التشريعي

2020/01/03 | 18:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، تمديد الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة.وذكرت الرئاسة في بيان وتلقته وكالة صدى أن “يوم الجمعة الموافق 3 كانون الثاني هو نهاية الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة وفقا للمادة 57 من الدستور”.وأعلنت رئاسة مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي وفقا للمادة

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