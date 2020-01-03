ترمب: سليماني قتل وأصاب الكثير من الأميركيين على مدى فترة طويلة من الزمن

2020/01/03 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن سليماني قتل وأصاب الآلاف من الأميركيين على مدى فترة طويلة من الزمن

وأوضح ترمب في تصريح، أنه كان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم، وكان مسؤولاً بشكل مباشر وغير مباشر عن وفاة ملايين الأشخاص، بما في ذلك العدد الكبير الأخير من المحتجين الذين قتلوا في إيران نفسها.

واشار الى أن سليماني كان يكره ويخشى أبناء بلده في الداخل، مبينا انه كان يجب القضاء عليه منذ عدة سنوات بحسب تعبيره.

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