بيان المرجع الحائري بشأن استشهاد القائدين المهندس وسليماني

2020/01/03 | 19:06 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أصدر المرجع الديني السيد كاظم الحائري، الجمعة، بياناً بشأن اغتيال المجاهد القائد ابو مهدي المهندس والقائد قاسم سليماني، فيما حرم إبقاء القوات الأمريكية وحلفائها في العراق.وقال الحائري في بيان، إنّ “الشهادة كانت ولا زالت مصدر قوّتنا وسرّ بقائنا وسبب وعي وبصيرة اُمّتنا، قدّمنا في هذا الطريق أحبّ رموزنا وأطهرهم من أئمّة ...

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