2020/01/03 | 19:13 - المصدر: الغد برس

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ترامب: الشعب العراقي لا يريد ايران ان تسيطر عليه

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ترامب: الشعب العراقي لا يريد ايران ان تسيطر عليه

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