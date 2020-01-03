2020/01/03 | 19:13 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، اليوم الجمعة، أن الادارة الامريكية تبني إعادة سياستها في البلاد بهداف حماية المصالح الامريكية في المنطقة والعراق.وقال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاشمي: ادارة ترامب تبني إعادة سياستها في العراق بهدف حماية مصالحها) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهاشمي: ادارة ترامب تبني إعادة سياستها في العراق بهدف حماية مصالحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).