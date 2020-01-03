رئيس حزب الحل لشباب التظاهرات: سلميتكم شهادة وطنية عليا

2020/01/03 | 19:13 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةحيا رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الجمعة، النضج السياسي للمتظاهرين برفضهم الانحياز لأي جهة غير العراق ووعيهم بطبيعة الصراعات الاقليمية والدولية...

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