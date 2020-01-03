رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي الحالي

2020/01/03 | 19:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن تمديد الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة.وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "تم تمديد الفصل التشريعي وفقا للمادة 58 من الدستور، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ولإنجاز القوانين المهمة، والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة".وأوضح انه "يوم الجمعة الموافق 3 كانون الثاني هو نهاية الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة وفقا للمادة 57 من الدستور".

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