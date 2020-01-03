حاكم كريم عطية - هل يتكرر الموقف الأمريكي حيال أنتفاضة شعبنا عام 1991

2020/01/03 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية عام 1991 أنقذت الولايات المتحدة الأمريكية نظام صطدام حسين من السقوط ببنادق أبطال أنتفاضة الشعب العراقي حيث سقطت 14 محافظة من مجموع المحافظات العراقية ألا أن الموقف المخزي لأمريكا آنذاك وأختيار كفة النظام الدكتاتوري لحسابات تتعلق بمصالح عسكرية وأقتصادية ليتم بعد ذلك أحباط الأنتفاضة الشعبية على يد النظام الفاشي وهو ما كلف الشعب العراقي آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين والمعتقلين في غياهب السجون الفاش......

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