المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاً طارئاً

2020/01/03 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً.

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