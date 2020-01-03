الاعلام الامني تنعى ابو مهدي المهندس وثلة من منتسبي هيأة الحشد الشعبي

2020/01/03 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نعت خلية الاعلام الامني، الجمعة، نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وثلة من منتسبي الهيأة بعد تعرضهم لحادثة اغتيال بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان، "ننعى الشهيد البطل المجاهد جمال جعفر الابراهيمي نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي وثلة من منتسبي هيأة الحشد الشعبي الذين استشهدوا في فجر هذا اليوم اثر عدوان سافر نفذته طائرات امريكية قرب مطار بغداد الدولي".

وأضافت، "هنا وبالوقت الذي نغبط الشهداء على التوفيق الالهي لهم بالشهادة نستذكر مواقف الرجال طيلة عقود من الزمن في الجهاد والبطولة والشجاعة خاصة الحاج الشهيد ابو مهدي المهندس فهو وخلال فترة مقارعته لعصابات داعش الارهابية تجده ملتحف الارض ويعيش مع المقاتلين في خطوط التماس يستشعر همومهم ويشاركهم الصعوبات ويشد من عزيمتهم ليثبت قلوبهم ويزيد من عزيمتهم وإرادتهم".

وتابعت الخلية، ان "استعراض مسيرة بطل لايمكن ان تكون بسطور جافة من الكلمات لكن نرى ان نتوحد وان نواجه الازمة والظروف الصعبة والتحديات بارادة وطنية خالصة نذوب فيها ونتجاوز كل الخلافات من اجل وطننا والحفاظ عليه، كما علينا ان نلتزم بوصية المرجعية العليا في النجف الاشرف التي اكدت على (ضبط النفس والتصرف بحكمة)، ونسال الله ان يتقبلهم قبول الشهداء والصديقين وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويثبت قلوب محبيهم على ما ساروا عليها".

بغداد اليوم- متابعة

افاد مصدر مطلع، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعا طارئا لاتخاذ جملة من القرارات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجماع الذي عقده المجلس الوزاري للأمن الوطني، جاء من اجل اصدار

بغداد اليوم- بغداد

اصدر المرجع الديني محمد تقي المدرسي، بياناً بشان حادثة اغتيال، نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والجنرال قاسم سليماني في مطار بغداد.

وجاء في البيان ما نصه: "لقد حقق شهداء الإسلام الذين قادوا الجهاد ضد الإرها

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، تمديد الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "يوم الجمعة الموافق 3 كانون الثاني هو نهاية

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