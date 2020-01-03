المنطقة السوداء و سقوط المنطقة الخضراء – رنا خالد

2020/01/03 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : المنطقة الخضراء هذه المنطقة لطالما كانت شديدة التحصين والأمان لكل من القوات الامريكية والسياسيين العراقيين الذين احتموا خلف اسوارها وخلف القوات الامريكية التي اعتنت بهم وحمتهم.بينما كان اهل بغداد يغرقون في بحر الموت والدمار والمفخخات والقتل على الهوية خاصة خلال سنوات الاحتلال الامريكي الاولى.لطالما شهدت المنطقة الخضراء صولات الحب والعرفان […]

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