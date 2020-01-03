تعليقاً على مقتل سليماني والمهندس.. هذا ما كتبه الحلبوسي

2020/01/03 | 19:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي #محمد_الحلبوسي أن ما جرى في محيط #مطار_بغداد الدولي يعد خرقاً سافراً للسيادة، وانتهاكاً للمواثيق الدولية».“الحلبوسي” قال في بيانٍ له اليوم الجمعة: […]

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