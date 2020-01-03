ايران: اغتيال سليماني أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته امريكا

2020/01/03 | 19:21 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد الايراني البارز قاسم سليماني والذي اغتالته امريكا فجر اليوم

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