78 مليار دولار إيرادات العراق من النفط لعام 2019

2020/01/03 | 19:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت شركة تسويق النفط (سومو)، أن الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط بلغت 78 مليار دولار العام 2019.

وقال مدير عام الشركة علاء الياسـري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إجمالي الكميات المصدرة من النفط الخام من حقول البصرة وصلت الى ما يقارب ثلاثة ملايين و350 ألف برميل يومياً"، مبيناً أن "معدل مبيعات حقول كركوك وصلت الى ما يقارب 100 ألف برميل يومياً، أما حقول القيارة فقد وصلت الى 25 ألف برميل نفط يومياً".

وأوضح أن "معدل السعر السنوي للسوق النفطية لعام 2019 كان قريباً من الـ 61 دولاراً للبرميل الواحد"، لافتاً الى أن "هذا السعر سيشهد صعوداً حسب سعر البرنت".

وأشار إلى أن "الاتفاق الأخير لمنظمة أوبك كان له أثر واضح على سوق النفط بالنسبة للشركات المنتجة للنفط الخام، وكانت قارئة جيدة للسوق العالمي، التي لاحظت زيادة الكمية المعروضة عن الكمية المطلوبة".

ونوه الى ان "العامل الأكبر المتحكم بسعر السوق حالياً هو التوازن من حيث العرض والطلب على النفط".

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