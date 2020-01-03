النجيفي يصدر بياناُ بشأن اغتيال المهندس وسليماني: لايليق بالرجال أن يشمتوا أمام موت غادر

2020/01/03 | 19:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة اسامة النجيفي، الجمعة، بيانا بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، فيما اشارت الى انه لايليق […]

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