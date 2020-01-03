ما اعلنه المجلس الأعلى للأمن القومي في اجنماعه بحضور الخامنائي

2020/01/03 | 19:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: نحمل واشنطن جميع تبعات مغامرتها المجرمة لاغتيال سليماني والمهندس المجلس […]

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