خامنئي يعين قاآني خلفا لسليماني

2020/01/03 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، أمرا بتعيين العميد إسماعيل قاآني، قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، ان خامنئي أكد في بيان، أن أهداف فيلق القدس ستبقى كما كانت في زمن قيادة سليماني، متوعدا من وصفهم بقتلة سليماني بانتقام عنيف يجعل حياتهم أشد مرارة، على حد تعبيره.

ومن الجدير بالذكر، ان قاآني كان يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومشرفا على قوات الحرس والفصائل التابعة له في العراق وسوريا، ومن أبرز قادة الحرس خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

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