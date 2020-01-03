المكتب الإعلامي لعبدالمهدي يصدر بياناً بشأن تشييع شهداء حادثة مطار بغداد

2020/01/03 | 20:08 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، الجمعة، بياناً بشأن تشييع شهداء حادثة مطار بغداد.وقال المكتب في بيان، “بقلوب حزينة صابرة ومؤمنة بالله تقام صباح يوم غد السبت مراسم تشييع ابطال معارك الانتصار على داعش، الذين استشهدوا في إالاعتداء الآثم الذي جرى صباح اليوم الجمعة في مطار بغداد”.وأضاف، أن “المراسم ...

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