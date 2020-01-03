2020/01/03 | 20:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، ان مراسم تشييع نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني سيجري غدا السبت.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "بقلوب حزينة صابرة ومؤمنة بالله تقام صباح يوم غد السبت مراسم تشييع ابطال معارك الانتصار على داعش، الذين استشهدوا في إالاعتداء الآثم الذي جرى صباح اليوم الجمعة في مطار بغداد".

واضاف "ستنطلق من ساحة الحسنين في تمام الساعة العاشرة صباحا، سائلين الباري عز وجل ان يحشرهم ( مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) وأن يحفظ العراق وشعبه من كل سوء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع سليماني والمهندس يوم غد السبت بحضور عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشييع سليماني والمهندس يوم غد السبت بحضور عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).