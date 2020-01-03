تشييع الشهداء ابطال معارك الانتصار صباح يوم غد السبت

2020/01/03 | 20:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،مساء اليوم الجمعة،اجراء مراسم تشييع ابطال معارك الانتصار الذين استهدفهم القصف الامريكي غدا السبت.

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