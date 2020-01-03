2020/01/03 | 20:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان المعتصمون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، عملية الاغتيال التي طالت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق... معتصمو ساحة التحرير يدينون اغتيال المهندس+فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق... معتصمو ساحة التحرير يدينون اغتيال المهندس+فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).