رئاسة مجلس النواب تحدد وقت عقد ’’الجلسة الاستثنائية’’ لمناقشة الاعتداء الأمريكي

2020/01/03 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حددت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، توقيت عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة الاعتداء الأمريكي، الذي أدى لاغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "السيدات والسادة الإعلاميين المحترمون، تعقد الجلسة الاستثنائية والمخصصة لمناقشة الاعتداء الامريكي على السيادة العراقية يوم الاحد الموافق ٥ /١ /٢٠٢٠ الساعة الواحدة ظهرا".

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، تمديد الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "يوم الجمعة الموافق 3 كانون الثاني هو نهاية الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة وفقا للمادة 57 من الدستور".

وأعلنت الرئاسة: "تمديد الفصل التشريعي وفقا للمادة 58 من الدستور؛ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ولإنجاز القوانين المهمة، والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة".

وفي منتصف ليل الخميس-الجمعة، استهدفت الطائرات الامريكية موكباً لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين، بحسب ما ذكرت هيأة الحشد الشعبي.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني، بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه "إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

من جانبه، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بموقع "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

فيما علق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على اغتيال قاسم سليماني، قائلاً، إنه "شخصيّة مقاومة دوليّة، وإنّ جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدمه، فليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضاً، أنّ نهج الجهاد في المقاومة سيستمرّ بدوافع مضاعفة، وأنّ النّصر الحاسم سيكون حليف مجاهدي هذا المسار المبارك، فقدان قائدنا المضحّي والعزيز مرير لكنّ استمرار النّضال وتحقيق النّصر النهائي سوف يكون أشدّ مرارة على القتلة والمجرمين".

من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عقب اغتيال سليماني، أن "الشعب الايراني وباقي الشعوب الحرة في المنطقة، ستنتقم للواء قاسم سليماني من الولايات المتحدة الامريكية المجرمة دون شك".

بجانبه، قال الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، تعليقاً على اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس في رسالة حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "زوال اسرائيل وطرد الأمريكان من المنطقة مقابل اغتيال سليماني والمهندس"، مضيفاً: "على كل المجاهدين المقاومين الجهوزية فأن القادم علينا فتح قريب ونصر كبير".

بدورها، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الأمريكيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونغرس على الفور بالوضع.

وتأتي هذه الضربة في أعقاب التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والحشد الشعبي العراقي وأنصاره من جهة أخرى، فقد اقتحم مناصرون للحشد السفارة الأمريكية في بغداد وتواصلت احتجاجاتهم أمامها على مدى يومين، للتنديد بغارات جوية شنها الجيش الأمريكي يوم الأحد الماضي على قواعد لكتائب حزب الله العراقية.

بغداد اليوم- بغداد

نفى القيادي في الحشد الشعبي، علي الحسيني، الجمعة (03 كانون الثاني 2020)، تعين رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، كنائب لرئيس هيئة الحشد الشعبي، خلفا لابو مهدي المهندس.

وقال الحسيني في تصريح خص به (بغداد اليوم)، إن "الحديث ع

بغداد اليوم- بغداد

حذر السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، الجمعة، من تحويل العراق الى منطقة صراع تضر باستقرار المنطقة.

وقال يلدز، في تغردية له على"توتير"، "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة&q

بغداد اليوم - بغداد

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، الجمعة، بياناً بشأن تشييع شهداء حادثة مطار بغداد.

وقال المكتب في بيان، "بقلوب حزينة صابرة ومؤمنة بالله تقام صباح يوم غد السبت مراسم تشييع ابطال معارك الا

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