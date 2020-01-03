الرئيس الأميركي يوجّه رسالةً مُهمّة للشعب العراقي ويُخيّره!

2020/01/03 | 20:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق في سلسلة تغريداتٍ نشرها اليوم الجمعة عقِب إعلان مقتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة للشعب العراقي أوضح فيها ما يأتي: «الولايات المتحدة تمنح […]

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